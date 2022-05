De Jonge: overal 30 procent sociale huur, voorrang voor 'kwetsbaren'

Veel starters en mensen met een middeninkomen zijn op zoek naar een betaalbaar onderkomen, maar volgens het kabinet is het voor onder anderen dak-en thuislozen, statushouders en arbeidsmigranten al helemaal moeilijk. "Iedereen verdient een huis", schrijft De Jonge in zijn nota.

In Nederland is een groot tekort aan betaalbare woonruimte en daarom wil het kabinet dat er in 2030 230.000 nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Maar minister De Jonge wil ook meer greep op wie er in deze felbegeerde woningen komen te wonen. Voor een sociale huurwoning mag niet meer dan 763,47 euro per maand worden betaald.

Gemeenten moeten ernaar streven dat 30 procent van het woningbestand bestaat uit sociale huurwoningen. Verder moeten ze harder hun best doen om kwetsbare groepen snel aan een betaalbare woning te helpen, bijvoorbeeld door hun voorrang te verlenen bij het toekennen van een woning. Dat staat in de nota "Een thuis voor iedereen" van minister De Jonge van Volkshuishuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

De Jonge wijst erop dat het percentage sociale huurwoningen per gemeente sterk uiteenloopt. In grote steden vormen sociale huurwoningen zo'n 40 procent of meer van het woningbestand. Kleinere en vooral rijkere gemeenten komen veel lager uit. Wassenaar telde in 2020 bijvoorbeeld bijna 11 procent sociale huur.

Het plan van De Jonge betekent dat grote steden zich veel meer mogen richten op het bouwen voor de duurdere sector. Gemeenten worden niet verplicht tot 30 procent sociale huur, maar er worden wel prestatieafspraken met hen gemaakt. Verder krijgen provincies een "wettelijke interventiemogelijkheid", staat in de brief naar de Tweede Kamer. Het is niet duidelijk wat dit precies inhoudt.

De nota 'Een thuis voor iedereen' is het tweede onderdeel van zes aangekondigde stappen van De Jonge om de woningnood in Nederland aan te pakken. Op dit moment verloopt het werk aan nieuwbouwprojecten uiterst traag, onder meer vanwege de strengere regels om schade aan de natuur te voorkomen.