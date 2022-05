Geen WK voor schoolslagzwemmer Peaty, de concurrent van Kamminga

Adam Peaty, de grote concurrent van schoolslagzwemmer Arno Kamminga, mist de WK zwemmen in juni in het Hongaarse Boedapest. De Engelse viervoudig olympisch kampioen heeft een voetblessure opgelopen.

"Tijdens een training in de sportschool heb ik een bot in mijn voet gebroken. Ik ben in goede handen en ben al begonnen het de revalidatie, maar eerlijk gezegd ben ik er kapot van. Ik was op schema voor een grote zomer", meldt Peaty.

Bij de Spelen in Tokio prolongeerde Peaty de titel op de 100 meter schoolslag. Het zilver was voor Kamminga. Met de Britse ploeg veroverde Peaty ook nog goud op de 4x100 meter wisselslag en de 4x100 meter wisselslag gemengd.