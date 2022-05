Hongkong arresteert 90-jarige kardinaal wegens samenzwering

De politie van Hongkong heeft een 90-jarige kardinaal opgepakt vanwege vermeende "samenzwering met buitenlandse machten".

Kardinaal Joseph Zen is een van de meest vooraanstaande rooms-katholieke geestelijken in Azië. Samen met vier anderen, die ook allemaal vastzitten, beheerde hij een hulpfonds voor demonstranten die in 2019 tijdens de anti-China-protesten waren gearresteerd.

Het fonds hielp de demonstranten met het betalen van hun juridische en medische kosten. Vorig jaar moesten de activiteiten worden gestaakt na de ontbinding van het bedrijf dat een bankrekening beschikbaar had gesteld voor de donaties.

Toen werd ook een onderzoek aangekondigd naar het 612 Humanitarian Relief Fund wegens vermeende schendingen van de nationale veiligheidswet, die in 2020 werd ingevoerd. Met die wet wordt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten in Hongkong verboden.

Hoewel de gevangenen financieel en juridisch niet meer geholpen konden worden, bezocht de 90-jarige kardinaal Zen nog regelmatig gearresteerde demonstranten in de gevangenis.

Zen is een voorstander van een democratie in Hongkong en China en heeft zich uitgesproken tegen de steeds scherpere autoritaire koers van het regime in Peking.