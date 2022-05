Démare sprint naar zege in Giro, Van der Poel kan goed voorwerk niet afmaken

Arnaud Démare heeft de vijfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Franse sprinter was in Messina de rest van het van het enigszins uitgedunde peloton te snel af in de eindsprint.

Dat Démare zich überhaupt in de sprint kon mengen, was halverwege de rit nog verre van vanzelfsprekend. Bij de enige beklimming van de dag, die van de Portella Mandrazzi, zette Mathieu van der Poel namelijk meerdere ploeggenoten op kop van het peloton.

Die tempoversnelling was een aantal pure sprinters, onder wie Démare, maar ook Caleb Ewan, en Mark Cavendish, te machtig.

Ewan en Cavendish haken af, maar Démare keert terug

In de honderd vlakke kilometers die volgden, werd het kopwerk van Alpecin overgenomen door UAE en Israel Premier Tech. Dat zijn de ploegen van Fernando Gaviria en Giacomo Nizzolo, twee sprinters die ook nog deel uitmaakten van het peloton.

Als gevolg van dat flinke doorrijden werd de kopgroep van vijf vroege vluchters al op een kleine zeventig kilometer voor de finish ingerekend. Bovendien, en daar was het om te doen, zagen Ewan en Cavendish hun achtervolging mislukken.

Démare slaagde er echter wel in terug te keren, door zijn achterstand van meer dan een minuut dicht te rijden.