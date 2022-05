Bij winst Feyenoord geen huldiging op Coolsingel, maar in De Kuip

Als Feyenoord de finale van de Conference League wint, vindt de huldiging niet plaats op de Coolsingel maar in De Kuip. Net als Amsterdam kan Rotterdam niet genoeg beveiligers vinden om een huldiging in de binnenstad in goede banen te leiden. De driehoek (gemeente, Openbaar Ministerie, politie) heeft daar in samenspraak met de directie van Feyenoord toe besloten, staat in een verklaring. De finale is op 25 mei in de Albanese hoofdstad Tirana.

De gemeente Rotterdam heeft naar eigen zeggen wel onderzocht of een huldiging in de binnenstad mogelijk was. "Er is een uitvraag gedaan bij verschillende productiebedrijven om een dergelijk grootschalig evenement veilig te kunnen organiseren. Al snel werd duidelijk dat deze bedrijven allen te kampen hebben met een tekort aan materiaal en personeel", staat in de verklaring.

Burgemeester Aboutaleb noemt een huldiging op de Coolsingel "praktisch niet haalbaar". "Daarom is in overleg met Feyenoord als locatie gekozen voor een eerbetoon in De Kuip", laat Aboutaleb weten.

Mogelijk Ajax-feest ook in stadion

Maandag werd bekend dat als Ajax vanavond landskampioen worden, de spelers gehuldigd worden in de Johan Cruijff Arena. Vanwege het landelijke tekort aan beveiligers is een huldiging op het Museumplein niet mogelijk, aldus de gemeente. De driehoek besloot dit in samenspraak met de Amsterdamse club.

Het besluit leidde tot woedde onder supporters van Ajax en kwam burgemeester Halsema van Amsterdam zelfs op bedreigingen te staan. Via sociale media riep Halsema mensen daarop op zich in te houden. In 2019 werd Ajax wel op het Museumplein gehuldigd. Daar kwamen destijds meer dan 100.000 mensen op af.

De Rotterdammers verzekerden zich voor het weekend in Marseille van een plek in de finale van de Conference League. Het was voor het eerst in twintig jaar dat de club een Europese finale bereikte.