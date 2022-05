Chinees zerocovidbeleid leidt tot vertragingen in wereldwijde handel

Ook de oorlog in Oekraïne en de inflatie hebben gevolgen voor de wereldhandel. Geluk bij een ongeluk is dat daardoor juist het consumentenvertrouwen en de vraag naar producten wat zijn afgenomen. Spoel: "Dat heeft ertoe geleid dat de containerprijzen niet weer zo enorm zijn gaan stijgen, zoals ze dat na corona deden. Op het moment dat dat vertrouwen en de vraag weer toenemen, kunnen er weer tekorten ontstaan."

Niet ineens verplaatsen

Bedrijven zijn door alle hobbels wel beter voorbereid op vertragingen dan bij het begin van de coronacrisis. Aan de voorkant wordt er eerder gepland en er zijn meer voorraden aangelegd. Spoel: "Ook wordt er wat gedaan aan het verwachtingsmanagement richting consumenten. Voorheen kon je makkelijker zeggen in welke periode je iets binnen zou hebben, maar dat is wat meer losgelaten. Consumenten zijn er inmiddels ook wat meer aan gewend dat het langer kan duren."

Wordt het dan geen tijd om meer lokaal te gaan produceren? Volgens Spoel speelt deze discussie inderdaad, maar hij kent geen bedrijven die die stap al hebben gezet. "Het is best ingewikkeld. Je hebt materialen, kennis en mensen nodig. Dat kan je niet ineens verplaatsen. Maar ik denk niet dat we teruggaan naar 2019 na alle crises. De wereldhandel kan er in de toekomst wel eens anders uit gaan zien, wij proberen bedrijven mee te nemen in deze discussie."