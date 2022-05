Vanavond op tv: Meer uithuisplaatsingen toeslagenaffaire • Gevluchte Hongkongers • Jeroen Brouwers overleden • Gesprekken voorjaarsnota

Morgen debatteert de Tweede Kamer over het probleem. Partijen vinden dat het veel te lang duurt voor alle dossiers zijn afgehandeld. Te gast is kinderrechter Susanne Tempel .

Politiek duider Arjan Noorlander over hoe de gesprekken over de voorjaarsnota verlopen.

Het kabinet probeert bij de oppositie de handen op elkaar te krijgen voor de voorjaarsnota. In die nota staan allerlei voorstellen om de begroting voor dit jaar aan te passen. Volgens premier Rutte gaat het kabinet in gesprek om 'breed draagvlak' voor de nota te vergaren. Maar het speelt ook mee dat het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft.

De schrijver, polemist en essayist Jeroen Brouwers is overleden, meldt zijn uitgever Atlas Contact. Hij won vorig jaar de Libris Literatuurprijs met zijn boek Cliënt E. Busken. Brouwers was 82 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed, zijn literaire loopbaan omspant meer dan zestig jaar.

Gevluchte Hongkongers zien parallellen met Oekraïne

Vanwege de omstreden veiligheidwet in Hongkong heeft de Britse regering de toegangseisen vanuit Hongkong versoepeld. Er is een speciale visumregeling die tot nu toe zo'n 100.000 Hongkongers naar Londen heeft gelokt. Onder hen een van de bekendste leiders van de studentenprotesten. We zoeken de Hongkongers in Londen op.