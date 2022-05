'Begeleiders overleden undercoveragent kunnen verhoor niet aan'

De advocaten in de zaak stellen dat het OM op alle mogelijke manieren probeert om het verloop van de undercoveractie in de doofpot te houden. De verdediging heeft felle kritiek op het undercovertraject omdat er regels zouden zijn overtreden. Daarom gaat wat hen betreft de hele strafzaak van tafel.

Volgens het OM is dat voor hen te zwaar. Zij hebben nog altijd veel last van de gebeurtenis en een getuigenverhoor zou daarom te belastend te zijn. De officieren van justitie hebben gevraagd om de getuigenverhoren om gezondheidsredenen te schrappen.

Een maand geleden werd de rechtszaak tegen de verdachte uitgesteld om de begeleiders van de undercoveragent te kunnen ondervragen. Zij zouden mogelijk kunnen vertellen in hoeverre er sturing is gegeven aan het undercovertraject.

De politie zette langere tijd een infiltrant in voor het onderzoek naar een vermoedelijke drugshandelaar uit Zevenbergschen Hoek. De agent beroofde zich gedurende deze undercoveroperatie van het leven, wat leidde tot een zeer kritisch rapport over de werkwijze van de politie.

De begeleiders van een overleden undercoveragent kunnen volgens het Openbaar Ministerie niet worden verhoord in de strafzaak tegen een verdachte van cocaïnehandel. Ze zouden daar mentaal niet toe in staat zijn.

Undercoveroperaties vallen onder de Landelijke Eenheid en de vele problemen bij die eenheid kwamen vandaag ook weer aan de orde in de Tweede Kamer. Die is zeer kritisch over de gang van zaken. Nog gisteren kwam een aanvankelijk geheim onderzoeksrapport naar buiten over de zelfmoord van een andere agent, vorig jaar augustus. Minister Yesilgöz (Justitie) stuurde het rapport naar de Kamer en zei vandaag in de Kamer dat bij zo'n openbaarmaking altijd gezocht moet worden naar de delicate "balans tussen vertrouwelijkheid en transparantie".

Volgens het rapport heeft de top van de Landelijke Eenheid onnodig leed bij de nabestaanden veroorzaakt door de authenticiteit van een van de afscheidsbrieven van de agent in twijfel te trekken. De Kamercommissie zegt verder dat het niet vreemd is dat bij de agent de indruk is ontstaan dat hij bewust werd tegengewerkt en gepest.

Er lopen ook nog andere onderzoeken, onder andere naar een derde zelfmoord bij de Landelijke Eenheid. Verder concludeerde de onderzoekscommissie-Schneiders onlangs in een tussenrapport dat de Landelijke Eenheid volledig op de schop moet. Het eindrapport komt in juni. Minister Yesilgöz belooft een cultuurverandering binnen de organisatie.