Ruim 2,5 jaar extra celstraf voor 'Piet Costa' in zaak martelcontainers

Roger P., alias Piet Costa, moet 33 maanden de cel in voor zijn betrokkenheid in de geruchtmakende zaak rond de martelcontainers in Wouwse Plantage. Met P. stonden nog elf anderen terecht. Op één verdachte na kregen zij allemaal celstraffen opgelegd. De groep maakte zich volgens de rechtbank schuldig aan verschillende misdrijven, variërend van witwassen tot aan het voorbereiden van ontvoeringen en martelpraktijken. De beoogde slachtoffers waren criminele tegenstanders en hun familieleden. De groep was bereid hen te gijzelen, te martelen en te doden vanwege een miljoenenconflict. De verdachten stonden vandaag terecht in de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Het OM had 12 jaar cel geëist tegen Roger P. - bijgenaamd Piet Costa vanwege zijn regelmatige verblijf in Costa Rica. Volgens het OM had Costa de containers laten inrichten. Omdat Costa vorige maand al 15 jaar cel kreeg opgelegd voor internationale cocaïnehandel, kwam de rechtbank vandaag tot 33 maanden onvoorwaardelijk. In totaal - voor beide zaken - kon P. maximaal zeventien jaar cel en negen maanden opgelegd krijgen. Tegen Costa's medeverdachten had justitie tot negen jaar cel gevraagd.

Kniptangen en tiewraps De verdachten hadden het plan om in de loods in Wouwse Plantage ontvoerde criminele tegenstanders op te sluiten. In totaal werden in de zomer van 2020 zeven zeecontainers aangetroffen, omgebouwd tot gevangeniscellen. De containers waren geluiddicht gemaakt en van binnen afgeplakt met warmte-isolerend folie. Een daarvan was ingericht als martelkamer, inclusief een tandartsstoel waarop slachtoffers konden worden vastgebonden. Ook trof de politie een groot aantal martelgereedschappen aan. Het ging onder meer om zwarte zakken, boeien, snoeischaren, gasbranders en een vrieskist. Huis-tuin-en-keukenvoorwerpen, zo erkende de rechtbank, maar niet in de samenstelling waarin ze werden gevonden. Samen met de chatberichten die de criminelen over en weer stuurden, zag de rechtbank genoeg bewijs dat de groep de container ingericht had om te martelen. Zo verstuurde de groep berichten als "we moeten genoeg riemen en tiewraps hebben om vast te maken" en "we moeten een kniptang hebben voor vingers en tenen". Deze beelden van de martelcontainers gaf de politie eerder vrij:

Politie deelt beelden 'martelcontainers' in Wouwse Plantage - NOS