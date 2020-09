Vleesbedrijf Beuningen ontruimd om gevaarlijke stoffen

Een vleesverwerkingsbedrijf in Beuningen is ontruimd na een incident met gevaarlijke stoffen. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn in het bedrijf twee stoffen bij elkaar gekomen in een vat en leidde dat tot een chemische reactie.

Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig. Omroep Gelderland meldt dat op het terrein van het bedrijf een groot vat wordt geblust.

Bij het bedrijf werken ongeveer veertig mensen. Meerdere mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Ze hadden slechts lichte verwondingen, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. Hoeveel werknemers er nagekeken moesten worden, is niet bekend.