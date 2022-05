Estafettestaking streekvervoer begonnen in Groningen en Drenthe

Tientallen buschauffeurs in Groningen en Drenthe staken vandaag voor betere werkomstandigheden en hogere salarissen. Het is de aftrap van een estafettestaking van de FNV, waarbij op verschillende momenten ook op andere locaties in heel Nederland nog actie zal worden gevoerd in het streekvervoer.

"Wij willen graag een nieuwe cao waarin een fatsoenlijke loonsverhoging wordt afgesproken", zegt vakbondsbestuurder Joosje de Lang van FNV tegen RTV Noord. Bij de onderhandelingen voor de laatste cao was er volgens haar begrip voor de moeilijke financiële situatie bij de werkgevers door de pandemie. "Maar nu moeten mensen thuis hun rekeningen kunnen betalen en daar hebben we een structurele loonsverhoging voor nodig."

Een van de stakende buschauffeurs, Eppo Feiken, wil compensatie voor de inflatie. Daarnaast staakt hij vandaag voor een lagere werkdruk. "In 2018 hebben we voor de plaspauzes gestaakt en daar is eigenlijk nog niets van terechtgekomen", vertelt hij. "Het blijft krap. Je moet snel weer overstappen op een andere bus. Er zitten twee minuten tussen, waardoor je steeds tegen de klok moet rijden. Dat geeft stress."

'Ov zit in zwaar weer'

Zo'n 25 chauffeurs hebben zich vanmorgen om 05.00 uur verzameld bij de standplaats in Oude Pekela. Ook in Stadskanaal en Emmen legden buschauffeurs het werk neer. Later deze ochtend kwamen alle FNV-leden met onderhandelaars en bestuurders van de vakbond op het station in Emmen samen om met elkaar te praten over de wensen en eisen voor een nieuwe cao.

De stakingen zijn een reactie op het uitblijven van een beter cao-voorstel, aldus de FNV. Een eerder bod van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) werd in april door de FNV-leden weggestemd. Daarna werd een ultimatum gesteld dat vorige week dinsdag afliep.

Voorzitter van de VWOV Fred Kagie zei eerder al tegen RTV Noord dat vakbond CNV het eindbod wel heeft geaccepteerd. De FNV heeft de werkgevers niet opnieuw uitgenodigd verder te praten en kwam met extreme eisen, luidde zijn reactie. "Dat is geen basis, het ov zit in zwaar weer. We liggen aan het infuus van de overheid en in zo'n situatie hebben we een cao geboden die marktconform is."