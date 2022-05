Succesvolle shorttrackcoach Otter neemt sabbatical: 'Wil iets nieuws, iets meer'

Bondscoach Jeroen Otter van de Nederlandse shorttrackers neemt komend seizoen een sabbatical. De succesvolle coach wordt vervangen door oud-shorttracker Niels Kerstholt, die momenteel als jeugdcoach actief is.

Het is de bedoeling dat de 57-jarige Otter in mei 2023 terugkeert. Er wordt begin volgend jaar geëvalueerd onder welke condities dit gaat gebeuren.

Samen met de 39-jarige Kerstholt gaat Otter het shorttrackprogramma richting de Olympische Spelen van 2026 in Milaan verder vormgeven.

Otter blijft tijdens zijn sabbatical één dag per week beschikbaar om als klankbord te fungeren. Hij is sinds in 2010 in dienst van schaatsbond KNSB. Onder zijn bewind heeft Nederland zich opgewerkt tot een grootmacht in het shorttrack, met Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt als exponenten.