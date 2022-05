Vandaag Inside keert met Derksen terug op tv na rel

Het tv-programma Vandaag Inside keert maandag terug met Johan Derksen, meldt het AD. Ruim twee weken was de show met Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen niet te zien na een rel rond uitspraken van Derksen.

Derksen kwam onder vuur te liggen nadat hij in het programma had verteld dat hij zo'n vijftig jaar geleden een kaars in een bewusteloze vrouw had gestoken. Een dag later zwakte hij dat verhaal af.

Derksen zegt tegen het AD dat het programma niet is gestopt vanwege alle ophef, maar omdat de presentatoren "geen rugdekking" kregen van de directie van Talpa.