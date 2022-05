Onduidelijkheid over terugkeer Vandaag Inside met Derksen

Het is onduidelijk of het tv-programma Vandaag Inside maandag terugkeert met Johan Derksen. Derksen bevestigde zelf aan de NOS dat het programma maandag weer is te zien en dat hij zelf ook weer aan tafel zit, maar producent Talpa noemt het nieuws over de terugkeer van het programma nu ''voorbarig'.

"We hebben afgelopen zondag een goed gesprek gehad met de mannen om in alle rust terug te kijken op de afgelopen weken en hetgeen gebeurd is", meldt Talpa Nework in een korte verklaring aan het ANP. "Zodra er meer nieuws te melden is komen we hier vanuit SBS6 op terug."

De show met Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen is nu twee weken niet te zien geweest na een rel rond uitspraken van Derksen. Hij kwam onder vuur te liggen omdat hij in het programma had verteld dat hij zo'n vijftig jaar geleden een kaars in een bewusteloze vrouw had gestoken. Een dag later zwakte hij dat verhaal af.

Derksen zegt tegen het AD dat het programma niet is gestopt vanwege alle ophef, maar omdat de presentatoren "geen rugdekking" kregen van de directie van Talpa.

Derksen bracht eind april zijn eigen wangedrag ter sprake toen er in Vandaag Inside gediscussieerd werd over presentator Johnny de Mol, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik. Naar aanleiding daarvan vertelde de voetbalanalist over wat hij "een jeugdzonde" noemde. Talpa, eigenaar van de zender SBS6 waar Vandaag Inside op wordt uitgezonden, reageerde geschokt en beloofde een gesprek met Derksen.