Sluitstuk in jarenlang gevecht: moet kernreactor Tihange 2 dicht?

De kerncentrale van Tihange - EPA

Het is een angst die in de wijde omgeving van de Belgische kerncentrale Tihange wordt gevoeld: het gaat een keer mis met de centrale. In één van de drie reactoren zitten al jarenlang duizenden scheurtjes, maar reactor Tihange 2 is nog altijd in gebruik. Duitse, Nederlandse en Luxemburgse overheden en meerdere omwonenden stapten in 2016 naar de rechter om de sluiting van de reactor te eisen. Morgen besluit de rechter of dat daadwerkelijk moet. De rechtszaak is aangespannen tegen exploitant Electrabel, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Belgische Staat. Volgens de aanklagers kan de exploitant niet aantonen dat de reactor veilig is. Ook zou het FANC zijn controlefunctie verwaarlozen. Volgens Jos Gulikers van actiegroep Stop Tihange lopen miljoenen Nederlanders, Belgen en Duitsers gevaar:

Sluit reactor 2 van Tihange? 'Er zijn gevaren voor 5 tot 10 miljoen mensen' - NOS

De kerncentrale kampt al jaren met problemen. In 2012 werden haarscheurtjes ontdekt in de stalen wanden van de reactorvaten van reactor 2. Ook in een andere Belgische kerncentrale, die in Doel bij Antwerpen, werden soortgelijke problemen waargenomen. Tussen 2005 en 2015 werden er in beide kerncentrales 93 noodstops gemaakt. Vorig jaar werd Tihange 2 na maandenlange reparaties weer opgestart. Het FANC liet reparaties uitvoeren aan het beton en er werd een nieuwe dakplaat aangebracht in het bunkergebouw van de centrale. Dreigend stroomtekort België wil de centrales toch openhouden, omdat anders een stroomtekort zou ontstaan. Volgens de Belgische inspectie is het langer openhouden van Tihange verantwoord, maar de omringende landen denken daar anders over. Bij een ongeluk lopen in een straal van 75 kilometer meer dan vijf miljoen mensen gevaar. Daarom drongen Duitsland en Luxemburg er al eerder op aan dat de centrales worden gesloten en ook de Tweede Kamer wilde in 2016 dat de Nederlandse regering hetzelfde zou doen. Maar toenmalig minister Schultz zag daar destijds geen heil in.

Locatie van kerncentrale Tiange - NOS