Van den Hurk technisch directeur honkbalbond: 'Tijd om iets terug te doen'

"Onze opleiding is goed, dat wordt ook wereldwijd erkend, maar in die andere landen spelen ze het hele jaar door op hoog niveau. Dat missen wij nog."

"Dat wil ik bereiken door onze spelers meer wedstrijden op hoog niveau te laten spelen", vervolgt Van den Hurk. "Als je kijkt naar de toplanden in Azië en Amerika, dan zie je dat we achterlopen op het gebied van ervaring."

De 36-jarige Van den Hurk keert voor het eerst in twintig jaar terug in eigen land, na een spelersloopbaan die hem in topcompetities in de Verenigde Staten en Azië bracht. "Die ervaring en mijn netwerk neem ik nu mee naar Nederland."

Als speler kende Van den Hurk een indrukwekkende carrière. 'The Holland Hammer' speelde vijftig wedstrijden in de MLB, de toonaangevende Amerikaanse competitie. Daarna maakte de werper furore in Zuid-Korea en Japan, waar hij de de kampioenschappen aaneenreeg.

Mark Herbold, de voorzitter van de KNBSB, is dan ook verguld met het binnenhalen van zo'n grote naam. "Ja, ik ben heel blij met deze bijzondere man. Na Robert Eenhoorn in het verleden, hebben we nu weer een topper in huis die leidend gaat zijn over het honkbal in het Koninkrijk."

"Rick neemt, naast zijn netwerk, vooral een topsportmentaliteit mee. Hij ziet dat er bij ons nog een versnelling kan plaatsvinden op dat gebied."