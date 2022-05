Met geluk of op karakter? Ajax op weg naar titel na ongekend aantal houdini-acts

Ajax kan vanavond met een overwinning in eigen huis het kampioenschap binnenhalen tegen sc Heerenveen. Mocht dat lukken, dan is dat voor een groot deel te danken aan de vele ontsnappingen dit kalenderjaar. Niet eerder werden de punten zo vaak binnengesleept in slotfases als in 2022. Waar Ajax voor de winterstop het grootste deel van de wedstrijden met overtuigende cijfers won, gaat het de laatste maanden uiterst moeizaam. Opvallend genoeg werden na de winterstop toch meer punten (2.64 per duel) behaald dan voor de winterstop (2.33). Karakter Hoe dat kan? Wie het negatief benadert, ziet dat Ajax onnodig vaak in de problemen komt na de winterstop. Wie het positief benadert, zoals trainer Erik ten Hag bijna wekelijks doet, ziet dat Ajax met een flinke dosis karakter toch de punten pakt. Tegen RKC Waalwijk (3-2), SC Cambuur (2-3), Feyenoord (3-2) en NEC (0-1) wist Ajax in de slotminuten de overwinning over de streep te trekken. En afgelopen weekend maakte Edson Alvárez tegen AZ vlak voor tijd de gelijkmaker (2-2).

Seizoenen met meeste behaalde punten in de slotfase - NOS

Niet eerder maakte Ajax in een kalenderjaar vaker de gelijkmaker of goal waarmee het op voorsprong kwam na de 85ste minuut (ook vijf keer in 2005 en 2006), zo zocht statistiekenbureau Opta uit. Daarnaast pakten de Amsterdammers alleen in het seizoen 2004/05 meer punten door goals in de slotfase (dertien tegenover negen). Ook in de eredivisie is er dit seizoen geen ploeg die meer punten pakt in de laatste minuten dan Ajax. Met negen punten staan de Amsterdammers samen met Feyenoord bovenaan in het 'houdini-act-klassement'.

Doelpunten in de slotfase - NOS

Bij bovenstaande lijstjes hebben we alleen gekeken naar de doelpunten na de 85ste minuut, maar ook tegen PSV en Willem II wisten de Amsterdammers in 2022 pas laat in de wedstrijd de winnende goal te maken. Noussair Mazraoui maakte tegen de Eindhovenaren de beslissende 1-2 in de 74ste minuut, terwijl Jurriën Timber tegen Willem II pas in de 81ste minuut de 0-1 maakte. Noem het geluk, noem het kwaliteit; feit is dat Ajax mede dankzij het grote aantal ontsnappingen met vier punten voorsprong op PSV de klus vanavond af kan maken. Mocht het spel weer moeizaam gaan tegen Heerenveen, dan zou het zomaar kunnen dat Ajax in de kampioenswedstrijd opnieuw pas in de laatste minuten toeslaat en zo de titelrace beslist.