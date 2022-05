Dumoulin lost vroeg op Etna en heeft 'niet meer de power van een paar jaar terug'

Hij weet het niet. Zijn hoop op een goed klassement in de Giro is al na vier dagen vervlogen, maar een verklaring heeft Tom Dumoulin er niet voor. "Ik ben gewoon niet goed genoeg", moest hij bovenop de vulkaan de Etna erkennen.

Met slechts twaalf wedstrijddagen in de benen, begon hij aan zijn voorbereiding op de Giro d'Italia. De ene grote ronde waarvan vaststond dat hij die zou rijden in 2022. Hij had een stevigere basis willen hebben, maar de matige aanloop was ook niet per se een probleem, zo verzekerde hij. Hij is vaker meteen goed geweest na een hoogtestage, zonder veel kilometers in de benen. Waarom dit keer niet?

Achttien dagen verbleef hij op Tenerife en een week voor de Giro van start ging, keerde hij terug. Hij voelde zich prima, was benieuwd wat hij zou kunnen in zijn eerste Giro in drie jaar tijd.

Het begin was ook nog goed. In de tijdrit op dag twee greep hij net naast de dagzege - hij gaf slechts vijf seconden prijs op winnaar Simon Yates - en hij draaide mee bovenin het klassement. Maar op de Etna wilde het andermaal niet.