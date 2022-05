Greenpeace blokkeert schip vol soja in sluis IJmuiden

Zo'n wet is in de maak, maar volgens Greenpeace duurt het te lang en is het voorstel dat er nu ligt "zo lek als een mandje". De actiegroep wil de toezegging van minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof en haar Europese collega's dat de EU snel met een goede boswet komt. "Er is genoeg gepraat, elke twee seconden gaat er en stuk bos van twee voetbalvelden naar de knoppen", zei Rijksen.

De productie van soja gaat gepaard met ontbossing en mensenrechtenschendingen. Greenpeace eist dat de EU haast maakt met het aannemen van een 'bossenwet'. Daarin staat dat bedrijven moeten kunnen aantonen dat voor hun soja geen natuur is verwoest of mensenrechten zijn geschonden.

Greenpeace blokkeert sinds vannacht de Noordersluis in het Noordzeekanaal bij IJmuiden. In de sluis ligt een schip met soja uit Brazilië. Zo'n twaalf activisten hangen enkele meters boven het water aan touwen voor de sluisdeuren. Die kunnen nu niet open zonder de activisten in gevaar te brengen.

Burgemeester Frank Dales van Velsen zei dat hij het recht op demonstratie respecteert, maar ook dat hij de actie vroeg of laat zal laten beëindigen. "Ik heb ook andere verantwoordelijkheden en op een gegeven moment moet ik de afweging maken: nu is het lang genoeg geweest."

Met die andere verantwoordelijkheden doelt Dales op het belang van de scheepvaart. Sommige schepen kunnen alleen door de Noordersluis en niet door de grote sluis die IJmuiden ook heeft.

Meer vaart

De Europese bossenwet is onderdeel van de Green Deal. Dat is het initiatief van de EU tegen de klimaatverandering dat in 2019 is gelanceerd. In november 2021 verscheen een eerste versie van de bossenwet.

"Dus het duurt al een tijdje en ondertussen verdwijnt er ontzettend veel tropisch bos, ook als gevolg van sojateelt", zei hoogleraar bosecologie en bosbeheer Pieter Zuidema van de Wageningen Universiteit. "Ik denk dat het goed is als er meer vaart wordt gemaakt."

Sojateelt is een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing in de tropen. Veeteelt is de belangrijkste oorzaak, gevolgd door de productie van palmolie. Andere producten die in de Europese bossenwet als veroorzakers van ontbossing worden genoemd zijn cacao en koffie.

Complex

Zuidema denkt dat de wet gaat helpen om ontbossing tegen te gaan. Het probleem met soja is wel dat de handel complex is, zodat het moeilijk is om een track and trace van soja te doen "van de akker waar het geteeld wordt naar de producten die we in de winkel kopen".

Als Nederland wil overschakelen naar circulaire landbouw, moet het volgens Zuidema stoppen met de import van grote hoeveelheden veevoer, omdat we daarmee ook grote hoeveelheden stikstof importeren.