Politie mag in delen Amsterdam preventief fouilleren rond wedstrijd Ajax

De politie mag vanaf vanmiddag 14.00 uur preventief fouilleren in het gebied rond de Johan Cruijff Arena, het Leidseplein en het Rembrandtplein in Amsterdam. Die gebieden zijn door burgemeester Femke Halsema tot 02.00 uur vannacht aangemerkt als veiligheidsrisicogebied vanwege de wedstrijd die Ajax vanavond speelt tegen Heerenveen.

Halsema heeft dat besloten na overleg met het Openbaar Ministerie en de politie. "Gezien de ervaringen van vele jaren en recente informatie acht de driehoek de kans zeer reëel dat groepen supporters naar de binnenstad en het Arenagebied zullen gaan, waarbij de kans bestaat op grote openbare ordeverstoringen", aldus de gemeente.

Als Ajax vanavond wint is de club landskampioen, daarna volgt direct de huldiging in de Johan Cruijff Arena. De politie gaat de situatie in de binnenstad goed in de gaten gouden. Volgens de gemeente zijn de agenten voorbereid op verschillende scenario's.