Ahold Delhaize verzacht inflatie door matiging van prijsstijgingen

De omzet van supermarktconcern Ahold Delhaize is in de eerste drie maanden van dit jaar flink gestegen, met 8,3 procent naar 19,8 miljard euro. Consumenten blijven veel kopen in de supermarkt, ook nu er geen coronalockdowns meer zijn. Ook de hogere prijzen van veel producten en de opening van nieuwe winkels stuwden de omzet op.

Wereldwijd voelen consumenten de stijgende prijzen, en meer en meer ook van voedsel en drinken. "Ahold Delhaize werkt met leveranciers samen om de prijsstijgingen te verzachten en prijzen alleen te verhogen waar het realistisch en noodzakelijk is", zegt topman Frans Muller. "Met de eigen huismerken lukt dat beter en de huismerken krijgen ook een ruimere en meer prominente plek in de winkelschappen."

In de Benelux zijn de huismerken goed voor meer dan de helft van de verkopen, in de Verenigde Staten is dat circa 30 procent.

De omzet van webwinkel bol.com daalde vergeleken met vorig jaar met 7 procent. Vorig jaar waren fysieke winkels langere tijd gesloten door de lockdown, terwijl er nu overal weer gewinkeld kan worden.

bol.com

Ahold Delhaize ligt op schema met de plannen om bol.com in de tweede helft van dit jaar naar de beurs te brengen. De beursgang hangt uiteraard af van de marktomstandigheden en hoe de beurs erbij ligt, en andere factoren, zegt Muller.

Webwinkels en e-commercebedrijven hebben de afgelopen maanden veel van hun beurswaarde verloren door alle ontwikkelingen met corona en de economie. Een beursgang van webwinkel bol.com wordt daardoor onzekerder. De beursgang van bol.com zou minstens 1,5 miljard euro moeten opbrengen.

De nettowinst van de supermarktketen met de bijbehorende winkelketens als Etos en Gall&Gall en webwinkel bol.com bedroeg in het eerste kwartaal 546 miljoen euro, bijna net zoveel als een jaar geleden.

Ahold Delhaize heeft wereldwijd bijna 7500 supermarkten en andere winkels, is marktleider in de Benelux, en behaalt 60 procent van de hele omzet in de Verenigde Staten. Bij de supermarktketen werken in totaal 413.000 mensen.