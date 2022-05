Oud-international Henk Groot (84) overleden, kopsterke spits van Ajax én Feyenoord

Oud-international Henk Groot (84) is overleden. De aanvaller speelde in zijn carrière voor zowel Ajax als Feyenoord en werd met beide clubs landskampioen. Ook kwam hij 39 keer uit voor het Nederlands elftal.

We are saddened by the passing of our former player Henk Groot at the age of 84. He played 305 games for Ajax and scored 207 goals. Our thoughts are with his friends and family.

Groot belandde pas op zijn 21ste bij Ajax, nadat hij in zijn jonge jaren als semiprof had gespeeld bij Stormvogels. Samen met zijn broer Cees vormde hij in Amsterdam een uiterst productief duo.

Na vier jaar Ajax had Groot zich op de transferlijst laten zetten, waarna Feyenoord de kopsterke spits overnam.

"Ik wilde helemaal niet weg. Anderhalf jaar eerder was er Italiaanse belangstelling maar Ajax liet mij niet gaan. Ik vond dat er wel wat tegenover moest staan, want ik kon in Italië 25 keer meer verdienen. Ajax was onvermurwbaar", zou Groot daar later over vertellen in het jubileumboek van Ajax. "Toen heb ik een gesprek aangevraagd met de voorzitter. Je had als speler verder weinig invloed op je bestemming. Uiteindelijk verkocht Ajax mij aan de concurrent."

Mentor voor generatie Cruijff

Twee jaar later werd Groot op voorspraak van Rinus Michels teruggehaald naar Amsterdam, waar hij mentor was binnen de spelersgroep met spelers als Johan Cruijff en Wim Suurbier. Een knieblessure maakte in 1969 een einde aan zijn carrière, vlak voor de absolute gloriejaren van de club.

Groot maakte in het seizoen 1960/1961 liefst 41 competitiegoals voor Ajax. Dat is sindsdien nooit meer een speler gelukt.