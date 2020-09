Harry en Meghan sluiten deal met Netflix

De Britse prins Harry en zijn Amerikaanse vrouw Meghan Markle hebben een meerjarig contract getekend met Netflix. Het is de bedoeling dat het paar verschillende soorten programma's gaat maken voor de streamingdienst, van kinderprogramma's tot fictieseries.

In een verklaring zegt het prinselijke paar dat ze zich willen richten op "inhoud die informeert, maar ook hoop biedt". Verder vinden ze het als jonge ouders belangrijk om "inspirerende familieprogramma's" te maken.

Netflix laat weten "ongelooflijk trots" te zijn dat Harry en Meghan voor de streamingdienst hebben gekozen als "hun creatieve thuis". Volgens het bedrijf heeft het koppel al verschillende producties lopen, waaronder natuurdocumentaires en een animatieserie over inspirerende vrouwen.

Grootste deal

Welk bedrag Harry en Meghan aan de overeenkomst overhouden is niet bekendgemaakt. Het is waarschijnlijk wel hun grootste deal sinds het stel begin januari besloot een stap terug te doen binnen de Britse koninklijke familie en financieel onafhankelijker te worden. Het paar woont tegenwoordig in de Amerikaanse staat Californië.

Het is niet de verwachting dat Markle, die eerder speelde in de hitserie Suits, ook gaat acteren in een van de Netflixproducties van het paar. Ze heeft in het verleden geregeld laten weten dat ze geen nieuwe acteerambities heeft.