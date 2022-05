Gevangenismedewerkster Roermond thuis geïntimideerd

Een medewerkster van de gevangenis in Roermond is thuis geïntimideerd. Haar auto en woning zijn beklad en vernield, meldt 1Limburg. Gevangeniswoordvoerder Robert Meijer bevestigt het incident.

De auto van de vrouw, die in het dorpje Kelpen-Oler woont, werd ongeveer een maand geleden beklad met verf en lijm, het dak van de auto was vernield en er waren stenen tegen de wagen gegooid. Op haar woning was met verf een tekst geschreven, die verwees naar haar werkzaamheden in de gevangenis.

De medewerkster heeft aangifte gedaan en de politie doet onderzoek naar de zaak. De gevangenisdirectie richt zich op het welzijn van de medewerkster. Volgens de woordvoerder is er nazorg geboden en zijn er maatregelen getroffen. Welke dat zijn, wil de woordvoerder niet zeggen.