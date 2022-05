Laagste inkomens krijgen er in veel cao's extra geld bij

In veel cao's zijn de laatste tijd afspraken gemaakt waardoor werknemers die relatief weinig verdienen een hogere loonsverhoging krijgen. Dat geldt onder meer voor politieagenten, ziekenhuispersoneel en metaalmedewerkers.

Volgens werkgeversvereniging AWVN zijn er inmiddels dertig bedrijfstakken met dit soort afspraken. Dat komt neer op meer dan een kwart van de nieuwe cao's. "Een jaar geleden zagen we dit soort afspraken nog niet", zegt Jannes van der Velde van AWVN.

"Werkgevers zien dat er problemen zijn in de samenleving vanwege de inflatie en dat bepaalde groepen werknemers daar niet goed uitkomen. Dan is het voor de hand liggend om iets extra te doen door afspraken te maken in de cao."

Looneis

In de cao's wordt naast een percentuele loonsverhoging ook een minimumbedrag afgesproken dat werknemers erop vooruit moeten gaan. Als met de percentuele loonsverhoging dat bedrag niet wordt gehaald, krijgen laagbetaalden er extra loon bij.

Zo krijgen werknemers in de gehandicaptenzorg er minimaal 85 euro bij en medewerkers van fietsbedrijven zelfs 100 euro.

Vakbond FNV stapte vorig jaar af van de uitsluitend gebruikelijke looneis in procenten en kwam met een nieuw soort looneis: 100 euro per werkende erbij.

Middengroepen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is kritisch over de trend om laagbetaalden er meer bij te geven. Voorzitter Nic van Holstein zegt dat de inflatie ook voor middengroepen en hogere inkomens steeds meer problemen veroorzaakt.

"Die voelen zich tekortgedaan", zegt Van Holstein. "Ook die groepen kunnen steeds minder besteden en dat moet op een of andere manier wel opgelost worden. Daar waarschuwen we voor."

Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN is het daar niet mee eens. "Wij vinden het een goede ontwikkeling dat er vooral gekeken wordt waar zich echt de knellende problemen voordoen. Het is een uitstekende afspraak wat ons betreft."