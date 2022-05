Ajax mogelijk kampioen, PEC kan degraderen: dit staat er op het spel in de eredivisie

Ajax kan vanavond kampioen worden en PEC Zwolle degraderen. Maar er staat nog veel meer op het spel tijdens de voorlaatste speelronde in de eredivisie. Sterker nog: elk duel gaat ergens om. Theoretisch gezien moet SC Cambuur nog oppassen voor degradatie, vanaf de ogenschijnlijk veilige twaalfde plaats. En Fortuna Sittard kan vanuit de gevarenzone nog Europees voetbal halen.

De stand in de eredivisie, met nog twee ronden te gaan - NOS

Bovenin is het simpel. Wint Ajax thuis van sc Heerenveen, dan zijn de Amsterdammers voor de 36ste keer kampioen van Nederland. PSV is dan ongeacht het resultaat tegen NEC tweede, waarmee het zich verzekert van de voorronden voor de Champions League. Feyenoord en Europa League Feyenoord is zo goed als zeker derde, tenzij FC Twente in twee wedstrijden zes punten en het onwaarschijnlijke aantal van 28 goals goedmaakt. Ze spelen overigens nog wel tegen elkaar, zondag in De Kuip. De derde plaatst levert Feyenoord voorrondewedstrijden voor de Europa League op. Winnen de Rotterdammers op 25 mei de Conference League door in de finale AS Roma te verslaan, dan mogen ze rechtstreeks naar het hoofdtoernooi. Ook als ze uiteindelijk vierde worden. Bekijk hieronder het programma van vanavond en van de laatste speelronde aankomende zondag.

De nummer vier en de winnaar van de play-offs spelen in de voorronde van de Conference League. Vitesse en FC Utrecht zijn al zeker van de barragewedstrijden en strijden om de hoogste eindklassering, die thuisvoordeel oplevert in de returns. Waar AZ en FC Twente aan de bovenkant vooral proberen de play-offs te ontlopen, zijn er liefst acht clubs die mogen hopen zich via de achtste plaats op de valreep te plaatsen voor het extraatje.

De winnaar speelt in de voorronde van de Conference League - NOS

Opvallend is dat met NEC, Go Ahead Eagles en SC Cambuur alle clubs nog in de race zijn die dit seizoen hun rentree maakten op het hoogste niveau. In de strijd tegen degradatie vormt Sparta (zestiende) tegen PEC Zwolle (achttiende) de absolute kraker. De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks, de nummer zestien raakt verzeild in een nacompetitie met De Graafschap, FC Eindhoven, NAC Breda, ADO Den Haag, Excelsior en Roda JC om één eredivisieticket.

Alle ploegen in de gevarenzone kunnen zich twee wedstrijden voor het einde nog rechtstreeks handhaven, maar vanaf nummer twaalf SC Cambuur kan ook elke club in theorie nog rechtstreeks degraderen.