Een master van NCOI is niet altijd een echte master, zegt inspectie

Onderwijsinstituut NCOI heeft studenten de afgelopen jaren een masterdiploma gegeven dat geen officieel masterdiploma is en daarmee de wet overtreden. De Inspectie van het Onderwijs heeft de privéschool daarom op de vingers getikt, meldt Trouw.

Vijfhonderd studenten hebben de afgelopen vier jaar een illegaal diploma gekregen, blijkt uit een rapport van de inspectie. Studenten zijn door het NCOI niet goed voorgelicht over de waarde van hun diploma.

NCOI is de grootste particuliere opleider van Nederland. Onder meer cursusinstituut LOI, secretaresseopleider Schoevers en de middelbare school Luzac vallen eronder. NCOI biedt ook officieel erkende hbo-opleidingen aan, maar het aanbod bestaat vooral uit korte cursussen die niet officieel erkend zijn. De cursussen en de officiële opleidingen staan op de NCOI-website door elkaar en dat is verwarrend, zegt de Inspectie van het Onderwijs.

Problemen bij solliciteren

De onterecht verstrekte diploma's horen bij 'executive masters' en 'professional masters'. Op de NCOI-diploma's staat het woord 'master' vermeld, maar zij worden niet officieel als zodanig erkend.

Vijf verschillende NCOI-opleiders hebben de afgelopen jaren diploma's die geen echte master waren, uitgereikt.

Cursisten kunnen in de problemen komen met solliciteren als blijkt dat hun diploma niet officieel erkend is.

'Inspectie verzint eigen normen'

NCOI zegt tegen Trouw dat de conclusies van de inspectie "onterecht zijn, juridische grond missen en zelfs in strijd zijn met de wet". De wetgeving over diploma's is onduidelijk, zegt het onderwijsinstituut.

Ook zegt NCOI dat de inspectie haar eigen normen heeft verzonnen.