Wekdienst 11/5: Uitspraak in martelcontainerzaak • Grijpt Ajax titel in eredivisie?

Goedemorgen! Vandaag doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak in de beruchte martelcontainerzaak. Verder kan Ajax vanavond voor de 36ste keer landskampioen te worden. Een zege in de Johan Cruijff Arena tegen Heerenveen is voldoende voor de Amsterdammers.

Maar eerst het weer. Het is bewolkt, maar zo goed als overal droog. Bij een matige tot soms krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden in de kustgebieden en 20 tot 24 graden in het binnenland. Vanavond kan soms een beetje regen vallen.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak in de zaak rond de martelcontainer in Wouwse Plantage. Het OM heeft celstraffen geëist tot twaalf jaar.

De Britse premier Johnson praat in Zweden en Finland met de leiders van die landen over hun interesse om lid te worden van de NAVO. Mogelijk sluiten beide landen zich spoedig aan bij het militaire bondgenootschap.

Vanavond wordt in de eredivisie de voorlaatste speelronde afgewerkt. Alle wedstrijden beginnen om 20.00 uur. Zowel in de strijd om het kampioenschap als onderin kunnen beslissingen vallen. Als Ajax in eigen huis wint van Heerenveen, zijn de Amsterdammers voor de 36ste keer kampioen. En PEC Zwolle degradeert als het verliest bij Sparta. Wat heb je gemist? Tientallen asielzoekers die de nacht in de buitenlucht dreigden te moeten doorbrengen bij aanmeldcentrum Ter Apel, hebben onderdak gekregen in de kantoren van het centrum, meldt RTV Noord. Het leek erop dat zo'n vijftig tot zestig asielzoekers buiten moesten slapen omdat het aanmeldcentrum geen plek meer voor ze had in de nachtopvang. Aan hen waren buiten al dekens, eten en drinken uitgedeeld. "Een aantal mensen lag ook al onder een deken bij de hekken", zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tegen persbureau ANP. "Ik denk niet dat dit ooit eerder is voorgekomen. Dit is een indrukwekkend dieptepunt."

Ander nieuws uit de nacht: Klimaatwetenschappers: elke hittegolf heeft nu link met klimaatverandering: Ook komen extreme regenval en intense periodes van droogte in sommige delen van de wereld nu duidelijk vaker voor als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen.

Nieuwe politiedienst moet zorgen voor betere beveiliging: Volgens de plannen komen er zeker 200 mensen bij voor deze nieuwe 'hoofdtaak'.

Ook Coolblue doet aangifte van oplichting tegen Sywert van Lienden: Het bedrijf wil een schadevergoeding vragen van bijna een half miljoen euro. En dan nog even dit: De Nederlandse zangeres S10 is doorgedrongen tot de finale van het Eurovisie Songfestival. Met De Diepte wist ze samen met negen andere landen een plekje te bemachtigen voor de finale, aanstaande zaterdag in Turijn. Het was nog even spannend, want Nederland werd pas als laatste van de tien landen genoemd. "Het is 10 mei, ik was als tiende aan de beurt, ik heet S10; er is iets met het getal 10", reageerde de 21-jarige Stien den Hollander op de persconferentie na afloop. Ze noemde het wachten "zenuwslopend". De overige landen die de finale hebben bereikt zijn Zwitserland, Armenië, IJsland, Litouwen, Portugal, Noorwegen, Griekenland, Oekraïne en Moldavië. Het optreden van S10:

