Kelderkraker Sparta-PEC: 'Zij moeten, wij moeten. Dat is een mooi affiche'

Bram van Polen kon de eredivisie even gestolen worden. "Ik heb nog naar Max Verstappen gekeken zondag en verder geen enkele sportuitzending. Dat was ook het enige hoogtepuntje van het weekend." Het chagrijn bij de doorgaans opgeruimde aanvoerder ontstond zaterdag, toen Bas Nijhuis in het VAR-centrum in Zeist de punt van de schoen van Mike van der Hoorn over het hoofd zag. Was het lijntje goed getrokken en was de treffer van Gervane Kastaneer goedgekeurd, dan had het leven van de Zwolse clublegende er heel anders uitgezien. Dan zou PEC namelijk met een gelijk aantal punten als Sparta (en Willem II) naar het Kasteel zijn afgereisd. De realiteit is dat PEC Zwolle twee punten minder heeft met nog maar twee duels te spelen. En dat betekent dat bij een nederlaag degradatie onvermijdelijk is. "Voor mijn gevoel is het al de zoveelste do-or-die dit seizoen", zegt Van Polen nuchter. "Maar dit is wel een echte."

'Zij moeten, wij moeten, dus een mooi affiche' - NOS

In oktober berichtten we nog over de uitzichtloze vrije val en de bestuurlijke puinhoop in Zwolle. Voor de winterstop wist PEC maar een keer te winnen (thuis tegen Heracles) en twee keer gelijk te spelen. Onder trainer Dick Schreuder transformeerde PEC Zwolle van dood vogeltje tot een fris en aanvallend elftal. En met het goede spel kwamen de punten. Sinds de winterstop staat de teller in Zwolle op twintig punten. Twee weken geleden verliet de Zwolse club voor het eerst sinds de tweede speeldag de directe degradatiezone. Maar toen was daar dat virtuele lijntje. Bij veel trainers zou dagen later nog het stoom uit de oren komen. Niet bij Schreuder. "Natuurlijk baal je ervan. Uiteindelijk weet je dat het na de wedstrijd weinig nut heeft. Iedereen heeft gezien dat het niet de juiste beslissing was. En er is genoeg over gesproken."

PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder - ANP

"We staan laatste. Dat was anders als we die twee punten hebben gehad, maar die punten hadden we ook eerder in het seizoen kunnen pakken. En zo kun je wel aan de gang blijven. Je kunt er gewoon niets meer aan doen. Ik steek mijn energie liever ergens anders in." Procescoach Opvallend relativerende woorden voor een trainer die het mes op de keel heeft staan. Bij een nederlaag uit bij Sparta woensdag is degradatie een feit. Een echte alles-of-niets-wedstrijd. Maar Schreuder is geen alles-of-niets-trainer. Een procestrainer, geen man van het schokeffect. Sinds november schaaft de oudere broer van Ajax-doelwit Alfred Schreuder geduldig aan het spel van PEC. Met een jonge ploeg en de nimmer versagende routinier Bram van Polen als aanvoerder en inspirator liet hij zijn ploeg spelen als een club uit het linkerrijtje.

"Dat heeft veel punten opgeleverd, maar nog steeds niet genoeg om uit die situatie te komen", weet Schreuder, die ook in de degradatiekraker niet van zijn strijdplan zal afstappen. "Sparta is een moeilijk te bespelen ploeg. En ook zij pakken de punten de laatste weken. We moeten winnen, als je verliest is het klaar." Degradatiestress In de Rotterdamse wijk Spangen is de degradatiestress bijna tastbaar. Puffend, steunend en zwoegend sprokkelde Sparta nog 16 punten bij elkaar. Maar overtuigend was het zelden. "Natuurlijk is er spanning, want je weet waar het om gaat", vertelt trainer Maurice Steijn. "Wie zegt dat hij geen spanning voelt, geloof ik niet. Maar je moet er op een goede manier mee omgaan." Veel kenners adviseerden Steijn, de trainer die de club uit Spangen voor het volgende seizoen had vastgelegd, om rustig af te wachten na het plotselinge vertrek van trainer Henk Fraser. Maar het afbreukrisico (na vier wedstrijden degraderen) schrok hem niet af.

Sparta-coach Maurice Steijn - ANP

En, verdraaid, met Steijn aan het roer werd nog niet verloren. Met een zege op PEC Zwolle schudt Sparta een concurrent af. Maar er degraderen twee clubs rechtstreeks uit de eredivisie. "Wij moeten ook", weet Steijn. "Ik denk dat je aan een gelijkspel niet genoeg hebt. Want we zijn ook afhankelijk van wat er op de rest van de velden gebeurt. Zij moeten, wij moeten. Als je het mij vraagt, is dat is een mooi affiche.""

Percentages? 'Daar schiet ik vrij weinig mee op' Het eerdere duel in Zwolle eindigde in 1-1, na vliegensvlugge treffers van voormalig PEC-speler Vito van Crooy en Daishawn Redan. Kan het thuisvoordeel woensdag het verschil maken?

Resterend programma van de drie voornaamste degradatiekandidaten: Sparta, Willem II en PEC Zwolle. - NOS

Niet per se. Wie kijkt naar de cijfers constateert dat PEC Zwolle alleen in de tweede seizoenshelft al vier uitwedstrijden gewonnen heeft. Sparta voor eigen publiek het hele seizoen slechts drie keer te winnen. Steijn gelooft niet in statistieken ('het wordt een wedstrijd op zich'). Schreuder zet zijn breedste glimlach op. 'Nou, als we winnen dan kan ik er wel wat mee." Ook beide aanvoerders kregen de vraag om de kans op handhaving van hun club te vangen in een percentage. Bram van Polen (PEC Zwolle) na lang intern beraad: "Nou, zestig, zeventig procent. Daar geloof ik in." "Bram is een wereldgozer", lacht collega Adil Auassar (Sparta), "maar ik denk dat hij ernaast zit. Percentages, daar schiet ik vrij weinig mee op."