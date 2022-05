Ook Coolblue doet aangifte van oplichting tegen Sywert van Lienden

Na uitzendconcern Randstad doet ook webwinkel Coolblue aangifte van oplichting tegen Sywert van Lienden. Het bedrijf zegt voorgelogen te zijn door Van Lienden en zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel en wil een schadevergoeding vragen van bijna een half miljoen euro, schrijft de Volkskrant.

Coolblue is na Randstad het tweede bedrijf dat aangifte doet in de zaak rond de zogeheten mondkapjesdeal. Randstad kondigde eerder al aan zo'n 150.000 euro terug te eisen.

Advocaat Sabine Pijl, die Coolblue bijstaat, zegt tegen de krant dat het bedrijf belangeloos meewerkte met Stichting Hulptroepen Alliantie omdat steeds werd verzekerd dat het ging om een non-profitinitiatief voor de zorg. "Als Coolblue had geweten dat de heren ook commercieel handelden, was de samenwerking nooit tot stand gekomen", aldus Pijl. Coolblue hielp met het opzetten van de webshop en de orderverwerking.

Ook zegt Coolblue te zijn voorgelogen over de eindafrekening met de stichting. Coolblue-topman Pieter Zwart schold een investering van een kleine half miljoen kwijt, volgens Pijl omdat Van Lieden, Damme en Van Gestel zeiden dat er geen geld was. "Nu weten we dat de heren toen al de commerciële deal met overheid hadden gesloten waarmee miljoenen werden verdiend."