Nieuwe politiedienst moet zorgen voor betere beveiliging

Volgens de politie zorgt de nieuwe dienst er niet alleen voor dat informatie beter gedeeld gaat worden, maar ook dat overal in het land op dezelfde manier wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn. Nu kan dat per regio verschillen.

De politie verwacht dat het aantal mensen dat beveiligd moet worden in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. De politie spreekt van een "nieuwe werkelijkheid". Daarom wordt al langer opgeroepen om meer te investeren in bewaken en beveiligen.

Het beveiligen van mensen is in Nederland geregeld volgens een ingewikkeld systeem, het stelsel Bewaken en Beveiligen. Meerdere organisaties zijn daarbij betrokken, zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), het Openbaar Ministerie, de politie en de Koninklijke Marechaussee. De besluitvorming is versnipperd en wie de verantwoordelijkheid draagt, verschilt per situatie.

Hoeveel mensen in Nederland in meer of mindere mate worden beveiligd, is onduidelijk. De politie geeft geen cijfers, maar zegt wel dat het aantal zaken flink is toegenomen. Het Openbaar Ministerie sprak eerder al eens over een verdrievoudiging van het aantal zaken.

Het kabinet heeft de afgelopen jaren al meerdere keren extra geld uitgetrokken voor de beveiligingstaken van de politie, maar een structurele oplossing ontbrak tot dusver. De politie waarschuwt dat de krapte ondanks de verbeteringen nog een paar jaar zal aanhouden.