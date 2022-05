200 gevangenen die ontsnapten tijdens dodelijke rellen Ecuador gepakt

Voor nabestaanden is het onduidelijk wat er met hun familieleden in de gevangenis is gebeurd:

Er brak maandag een gevecht uit tussen bendes Los Lobos en R7 in de Bellavista-gevangenis in de stad Santo Domingo de los Colorados, zo'n 80 kilometer ten noorden van hoofdstad Quito. Op videobeelden van na de rellen zijn bebloede en verminkte lichamen te zien die bezaaid liggen in de algemene ruimtes en gangen van het gevangeniscomplex. Ook zijn matrassen te zien die in brand zijn gestoken.

De groep kon binnen 24 uur na hun ontsnapping worden aangehouden. Van de 220 gevangenen die in de chaos wisten te ontsnappen zijn er nu nog twintig voortvluchtig. De overheid heeft een beloning van 3000 dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot hun aanhouding. Het leger is ingezet bij de zoektocht naar de voortvluchtigen.

Bendegeweld is een groot probleem in Ecuador. Vorig jaar kwamen bij ongeregeldheden in de vaak overvolle gevangenissen in het land 321 gedetineerden om het leven.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN slaat alarm over de geweldsincidenten in gevangenissen in Ecuador. "Deze zorgelijke incidenten laten opnieuw zien dat een grootscheepse hervorming van het strafrechtsysteem en het gevangeniswezen nodig is om deze langlopende crisis in het land aan te pakken."