Ruud is Van de Zandschulp de baas in Rome

Botic van de Zandschulp is bij het masterstoernooi in Rome in de tweede ronde gestrand. Casper Ruud (ATP-10) was met 6-7 (7), 6-2, 6-4 te sterk voor de nummer 32 van de wereld.

De 26-jarige Nederlander had de vorige twee ontmoetingen met de Noor, op de US Open vorig jaar en eerder dit jaar op het gravel van München, in winst omgezet en ook nu kende hij een prima start. Ruud maakte in de eerste set een break goed, maar in de tiebreak speelde Van de Zandschulp fantastisch tennis.

Zo soepel als het voor Van de Zandschulp ging in de eerste ronde tegen Sebastian Korda, die partij won hij binnen anderhalf uur, zo moeizaam verliep de rest van de partij. Verrassenderwijs gingen de volgende vier games naar Ruud, die met zijn sterke forehand de regie in handen nam.

Van de Zandschulp bleef knokken, maar kon bijna geen winners meer slaan en met een game op love maakte de Noor het in de derde set af.