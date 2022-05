Liverpool buigt achterstand om tegen Aston Villa en mag nog hopen op landstitel

De bezoekers hadden de mazzel dat de Aston Villa-verdediging zich nauwelijks een minuut later liet verrassen na een hoge bal vanaf de zijkant. Na enig gerommel gaf Virgil van Dijk de bal voor en tikte Joël Matip, zijn partner centraal in de achterhoede, de bal binnen.

Liverpool werd overrompeld in de eerste paar minuten van de wedstrijd op Villa Park. Keeper Allison Becker kon een eerste gevaarlijke uithaal nog keren, maar was enkele ogenblikken later toch geklopt na een inzet van Douglas Luiz.

Het bleef ook daarna op en neer golven in Birmingham. Na twintig minuten was Sadio Mané dicht bij een treffer, maar zijn kopbal ging naast. Aan de andere kant bleef ook Aston Villa gevaarlijk.

Na rust had Liverpool veel meer balbezit dan de thuisploeg. Toch bleef Aston Villa er zo nu en dan snel en gevaarlijk uit komen.

Typische Liverpool-goal

Het besef dat er gescoord moest worden leek langzaam maar zeker door te dringen bij de ploeg van trainer Jürgen Klopp. In de 66e minuut leverde het op typische Liverpool-wijze de 1-2 op.

Op het middenveld werd goed druk gezet, waardoor Aston Villa balverlies leed. Vervolgens was de bal binnen no-time in het vijandelijke strafschopgebied, waar Mané ditmaal wel raak kopte.

In de slotfase bleef het uiterst spannend. Zeker Danny Ings, ook al met een verleden bij Liverpool, had de gelijkmaker kunnen maken. Toch hield Liverpool vol, waardoor het kampioenschap - met nog twee wedstrijden te spelen - nog steeds in zicht is.