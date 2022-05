Verdere maatregelen vanwege extreme droogte, zorgen over komende periode

In de strijd tegen extreme droogte zijn op meer plekken in Nederland maatregelen genomen. Zo is het Volkerak-Zoommeer bij Tholen extra doorgespoeld om verzilting te voorkomen. Het Veluwemeer krijgt extra water uit het Markermeer om te voorkomen dat het waterpeil te ver zakt.

Vanwege het aanhoudende regentekort wordt in veel gebieden extra water vastgehouden en worden waterstanden verhoogd, meldt Rijkwaterstaat in de zogenoemde droogtemonitor. Met name in het zuiden van Nederland is de verdroging van de bodem goed merkbaar.

In het noorden is lokaal sprake van de vorming van blauwalg. De kans hierop groeit naarmate het waterpeil daalt. Als zwemmers in aanraking komen met blauwalg kan dat leiden tot koorts, hoofdpijn of andere gezondheidsklachten. Verzilting treedt op als zout ophoopt, onder meer door een te laag waterpeil, en is slecht voor de water- en bodemkwaliteit.

Zorgen over komende periode

Het komt minder dan eens in de twintig jaar voor dat de droogte in het voorjaar zo extreem is als nu. Desondanks zijn er volgens de autoriteiten geen acute tekorten voor bijvoorbeeld de landbouw. Ook de drinkwatersector en scheepvaart melden geen problemen. Maar er zijn wel zorgen over de komende periode.

De droogte heeft voor de boeren serieuze gevolgen: de planten groeien veel minder goed en het gras verdort: