Man zakt tot middel in vloeibaar beton in Gronings huis, wordt gered door bouwvakkers

In een huis in Groningen is een man tot zijn middel in vloeibaar beton gezakt. Dat gebeurde waarschijnlijk na een val. De man werd gered nadat bouwvakkers met een pakketbezorger waren meegelopen naar het huis. De drie hoorden hem uit het huis om hulp roepen.

"We zijn daar over een schutting geklommen, maar zagen ook niemand aan de achterkant van het huis", vertelt Auke-Jelle Huizinga bij RTV Noord. Een telefoontje naar het bouwbedrijf dat diezelfde ochtend beton in de woning had gestort, bood uitsluitsel. "Trap de deur maar in, zeiden ze."

Eenmaal binnen stuitten de drie op de man in het cement. "Als wij er niet waren geweest, vrees ik dat hij het niet had overleefd. Het bouwbedrijf had ons namelijk verteld dat ze er op zijn vroegst vrijdag pas weer waren en dan was het beton allang hard geworden."