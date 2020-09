Twee zeges op rij voor Jumbo-Visma: 'Goed voor moraal binnen de ploeg'

"Dat Wout een goede reeks aan het afwerken is, hebben we allemaal wel gezien. Supergaaf dat hij deze etappe hier kan pakken", aldus Gesink die ook het nodige sleurwerk verrichtte voor zijn ploeggenoten.

Gesink is blij te zien dat zowel Roglic als Van Aert in goede vorm steekt. "We wisten dat Primoz goed in orde was en als hij het dan op deze manier laat zien, is dat heel erg lekker. Dat nemen we mee richting de echte bergen."

"Superlekker natuurlijk", zei Jumbo-Visma-renner Robert Gesink, die pas na de finish hoorde dat zijn ploeggenoot gewonnen had. "Als we in de eerste week al twee etappes kunnen pakken, is dat heel goed voor de moraal binnen de ploeg."

Wout van Aert bezorgde Jumbo-Visma woensdag de tweede etappezege op rij in de Tour de France, nadat dinsdag Primoz Roglic al de sterkste was geweest in de eerste aankomst bergop.

Ritwinnaar Van Aert, uiteraard net zo tevreden als Gesink, sprak van een eenvoudige etappe, maar een lastige finish. "De etappe was misschien wel de makkelijkste die ik ooit in mijn wielercarrière heb gereden. Er was geen ontsnapping en de snelheid lag niet hoog in het peloton, dus iedereen kwam fris aan bij de finish. Het laatste stuk was echter hectisch. Er was veel wind."

"Ik wist wel dat dit een etappe was die ik zou kunnen winnen", aldus de Belg, die voorafgaand aan de Tour onder meer de Strade Bianche en Milaan Sanremo won. "Ik ben blij dat ik van het team voor de winst mocht gaan."

Over de vorm heeft Van Aert dus zeker niet te klagen. "Ik had vandaag veel tijd om te herstellen van de bergen en als de vorm goed is, herstel je beter. Met de ploeg gaat het heel goed. We moeten nu proberen dit vast te houden. Ik heb in elk geval mijn etappewinst binnen. Vanaf nu zal ik het team gaan helpen."