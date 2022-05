Elon Musk zou - zegt hij - Trump terug laten keren op Twitter

NOS op 3 neemt je in deze video mee in de wereld van Elon Musk, zijn futuristische ideeën én zijn macht

De rijkste man ter wereld heeft altijd laten doorschemeren dat hij geen voorstander is van het permanent blokkeren van Twittergebruikers. Dat dit vorig jaar is gebeurd met de voormalige president van de VS, noemt Musk in het interview een enorme fout.

Wat Elon Musk betreft zou Donald Trump straks mogen terugkeren op Twitter. "Ik zou het verbod terugdraaien", zei Musk in een interview met de Financial Times. Musk benadrukte daarbij dat hij nog niet eigenaar is van het socialemediabedrijf.

Het bestuur van Twitter oordeelde vorig jaar dat Trump zich schuldig had gemaakt aan opruiing. Hij werd de eerste persoon ooit die permanent werd geblokkeerd, vanwege "het risico op verder aanzetten tot geweld".

Dat was een verwijzing naar de bestorming van het Capitool in januari 2021. Daarbij vielen meerdere doden en tientallen gewonden, nadat Trump ten onrechte bleef beweren dat hij de presidentsverkiezingen had verloren van Joe Biden als gevolg van grootschalige fraude. Dat deed hij ook op Twitter, zijn favoriete sociale medium. Trump had zijn aanhangers opgeroepen om verhaal te halen bij het parlementsgebouw in Washington D.C.

Musk zei niet precies hoe hij deze kwestie zou hebben afgehandeld. Maar in het algemeen zegt hij: "Als tweets verkeerd zijn, dan moeten ze worden gewist of onzichtbaar worden gemaakt. Een tijdelijk Twitterverbod is gepast, maar geen permanent verbod." Die laatste optie zou volgens hem alleen voor spambots moeten kunnen worden ingesteld en niet voor personen.

Trumps Truth

Het is de eerste keer dat de Musk zich uitspreekt over de Twitterblokkade van Trump, sinds de overname bekend werd. Overigens heeft de ex-president al gezegd dat hij niet van plan is terug te keren op Twitter. Ongeveer een half jaar geleden lanceerde Trump zijn eigen socialemediaplatform, Truth geheten.

Toch is het maar de vraag of Trump de verleiding kan weerstaan, als hij daadwerkelijk mag terugkeren op Twitter. Op dat medium had hij ruim 88 miljoen volgers. Het was voor hem een ideale manier om zonder tussenkomst van journalisten zijn achterban te bereiken. Ter vergelijking: op Truth heeft Trump ongeveer 2 miljoen volgers.