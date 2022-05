Excelsior verspeelt 2-0 voorsprong in play-offs tegen Roda; ADO wint bij NAC

Excelsior heeft in de eerste ronde van de play-offs om promotie en degradatie thuis een 2-0 voorsprong verspeeld tegen Roda JC. De Limburgers kwamen door twee goals binnen twee minuten na rust terug tot 2-2. ADO Den Haag wist het uitduel met NAC Breda op de valreep met 2-1 te winnen. De returns van beide wedstrijden zijn zaterdag.

Excelsior begint sterk Excelsior, de nummer zes uit de eerste divisie, kwam thuis tegen nummer vijf Roda JC sterk uit startblokken. Na negen minuten stonden de Kralingers al op voorsprong. Kenzo Goudmijn schoot met links raak na een een-tweetje met Reuven Niemeijer. De Limburgers bakten er voor rust niet veel van en vlak voor rust verdubbelde Excelsior de voorsprong. Na een overtreding Amir Absalem op Niemeijer wees scheidsrechter Ingmar Oostrom naar de stip en Thijs Dallinga schoot onberispelijk binnen voor de 2-0. Zijn 33ste goal van het seizoen alweer.

Thijs Dallinga (l) viert de 2-0 tegen Roda JC - Pro Shots

Excelsior zat op rozen, maar in de tweede helft werd alles anders. Roda JC ging op jacht naar de aansluitingstreffer, aanvankelijk zonder veel overtuiging of succes, maar op driekwart van de wedstrijd was het binnen een minuut twee keer raak. In de 67ste minuut haalde oud-Feyenoorder Dylan Vente ineens uit en stond het nog maar 2-1. En in de 68ste minuut stond gelijk: een mooie aanval eindigde met een schot van Xian Emmers, waarop Excelsior-doelman Stijn van Gassel halfslachtig ingreep. In de rebound maakte Stefano Marzo de 2-2. In de slotfase ging Roda nog op zoek naar meer, maar verder dan schot van Davy van den Berg, dat via Van Gassel de lat raakte, kwamen de Limburgers niet meer.

Pikante goal Steijn tegen NAC Bij ADO Den Haag ontbrak topscorer Thomas Verheydt, dit seizoen goed voor dertig competitietreffers, tegen NAC Breda vanwege een rugblessure. En na een half uur was de wedstrijd ook al voorbij voor de geblesseerde Ricardo Kishna. Desondanks stond ADO na de aantrekkelijke eerste helft op voorsprong. Felipe Pires werd weggestuurd op randje buitenspel - er was vanwege een misverstand geen VAR dus zeker zullen we het nooit weten - en zijn inzet werd nog gekeerd door NAC-doelman Nick Olij. In de rebound was Sem Steijn er echter als de kippen om de score te openen. De aanvaller, komend seizoen actief voor FC Twente, is de zoon van Maurice Steijn, die vorig jaar na veel tumult opstapte bij NAC. Steijn vierde zijn goal dan ook nadrukkelijk voor de tribune met NAC-fans.

Sem Steijn laat de NAC-fans zien wie er heeft gescoord - Pro Shots

De zoon van Maurice Steijn, de vorig jaar met veel tumult opgestapte trainer van NAC, speelt komend seizoen sowieso eredivisie: hij tekende onlangs bij FC Twente. Beide ploegen kregen in de eerste helft de nodige kansjes. De grootste voor NAC volgde kort na de 1-0, toen ADO-aanvoerder Boy Kemper een schot van Kaj de Rooij op de doellijn wist tegen te houden. Geen penalty NAC ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker en had wederom de pech dat er geen VAR aanwezig was toen Steijn de bal in het eigen strafschopgebied tegen de arm leek te krijgen. Scheidsrechter Edwin van de Graaf floot echter niet dus een penalty bleef uit.

Mario Bilate (NAC Breda) en Daryl Janmaat (ADO Den Haag) zijn het niet met elkaar eens - Pro Shots

Een kwartier voor tijd viel de gelijkmaker alsnog. Invaller Michaël Maria leverde een geweldig afstandsschot af, dat van twintig meter in de kruising vloog. Er volgde een sterke fase van NAC, maar de goal viel in blessuretijd aan de andere kant. Daryl Janmaat, 34-voudig international, zag invaller Sacha Komljenovic helemaal vrij staan en die schoot ADO op zijn 19de verjaardag alsnog naar de winst.