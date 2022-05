ADO Den Haag deelt in blessuretijd dreun uit aan NAC in eerste ronde play-offs

ADO Den Haag heeft in de eerste ronde van de play-offs om promotie en degradatie het uitduel met NAC Breda op de valreep met 2-1 gewonnen.

Bij ADO ontbrak topscorer Thomas Verheydt, dit seizoen goed voor dertig competitietreffers, vanwege een rugblessure. En na een half uur was de wedstrijd ook al voorbij voor de geblesseerde Ricardo Kishna.

Desondanks stond ADO na de aantrekkelijke eerste helft op voorsprong. Felipe Pires werd weggestuurd op randje buitenspel - er was vanwege een misverstand geen VAR dus zeker zullen we het nooit weten - en zijn inzet werd nog gekeerd door NAC-doelman Nick Olij. In de rebound was Sem Steijn er echter als de kippen om de score te openen.

De zoon van Maurice Steijn, de vorig jaar met veel tumult opgestapte trainer van NAC, speelt komend seizoen sowieso eredivisie: hij tekende onlangs bij FC Twente.

Beide ploegen kregen in de eerste helft de nodige kansjes. De grootste voor NAC volgde kort na de 1-0, toen ADO-aanvoerder Boy Kemper een schot van Kaj de Rooij op de doellijn wist tegen te houden.

Geen penalty

NAC ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker en had wederom de pech dat er geen VAR aanwezig was toen Steijn de bal in het eigen strafschopgebied tegen de arm leek te krijgen. Scheidsrechter Edwin van de Graaf floot echter niet dus een penalty bleef uit.