Apple stopt na twintig jaar met iPod, 'maar de muziek leeft voort'

iTunes verdween in 2019. Dit zijn de hoogtepunten van bijna 20 jaar iTunes:

"Muziek behoorde altijd tot de kern van Apple en muziek naar honderden miljoenen gebruikers brengen, zoals de iPod heeft gedaan, heeft meer beïnvloed dan alleen de muziekindustrie", schrijft hoofd marketing Greg Joswiak. "Hierdoor is ook opnieuw gedefinieerd hoe muziek wordt ontdekt, beluisterd en gedeeld", waarbij hij ook verwijst naar de bijbehorende digitale muziekwinkel iTunes.

Jobs bleek er niet naast te zitten. De verschillende generaties van de iPod, die later ook een touchscreen kregen en steeds meer ging lijken op de iPhone, gingen bijna 400 miljoen keer over de toonbank en verdrongen andere mp3-spelers uit het straatbeeld. Een uitgebreide muziekplaylist voor onderweg werd een vanzelfsprekendheid.

In 2001 kondigde Apple - toen vooral bekend van kleurrijke pc's - voor het eerst een eigen mp3-speler aan. Een strak ontworpen witte rechthoek met zwart-witscherm, een groot rond 'klikwiel' en een voor die tijd opvallend grote opslagcapaciteit. "Duizend liedjes in je zak", was de belofte van toenmalig topman Steve Jobs. "Luisteren naar muziek zal nooit meer hetzelfde zijn."

Ruim twintig jaar na de lancering van de destijds revolutionaire iPod stopt Apple de productie van de draagbare mediaspeler. De iconische speler is inmiddels vervangen door andere apparaten, waardoor de iPod overbodig is geworden, vindt het techbedrijf. In een bericht op de eigen website, getiteld "De muziek leeft voort" , kondigt Apple aan dat de iPod-voorraad niet meer wordt aangevuld.

Hoewel de iPod en de latere iPhone in het huidige streamingtijdperk een vaste waarde zijn geworden, werd de lancering van de iPod in 2001 gezien als een groot risico voor Apple. Het bedrijf zat financieel aan de grond na een bijna-faillissement en de verwachting was niet dat een draagbare muziekspeler het bedrijf van Steve Jobs uit het slop zou gaan trekken.

Desalniettemin gebeurde dat: de witte rechthoek kreeg felle kleurtjes, het zwart-witscherm werd een kleurenscherm, de iPod werd kleiner, kreeg een touchscreen en baande technisch de weg voor apparaten als de iPhone (2007) en de iPad (2010). Ondertussen groeide Apple uit tot een van de grootste techbedrijven, dat in januari korte tijd een marktwaarde had van 3 biljoen dollar (3000 miljard), een record.

iPhone zonder telefoon

Het einde van de iPod komt niet onverwacht. In 2014 hield Apple al op met de productie van de klassieke iPod met het klikkende wiel in het midden. In de jaren daarna verdwenen ook de kleinere modellen Shuffle en Nano en op dit moment - zolang de voorraad strekt - wordt alleen nog de zevende generatie iPod Touch verkocht.

De populariteit van de iPod liep terug sinds de lancering van de iPhone. Tegenwoordig wordt de iPod in design en functionaliteit door veel mensen vooral gezien als een iPhone zonder telefoon. In de afgelopen jaren kelderden de verkoopcijfers dan ook snel. In 2014 maakte Apple voor het laatst de verkoopcijfers van de iPod bekend: 14,4 miljoen. Sindsdien maakte de iPod minder dan 1 procent uit van de totale verkopen van Apple.