Iets zwaardere straf in hoger beroep dodelijke steekpartij drillrapgroepen

Een 21-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs wegens het doodsteken van een 18-jarige Amsterdammer in 2019. De celstraf is vier maanden langer dan het vonnis in eerste aanleg, maar lager dan de acht jaar die het Openbaar Ministerie had geëist.

De dodelijke steekpartij in de Bijlmer was destijds landelijk nieuws. De twee verdachten en het slachtoffer waren lid van rivaliserende drillrapgroepen en bewapend met kapmessen. De 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam kwam om het leven doordat hij in zijn nek werd gestoken.

Noodweersituatie

Net als de rechtbank vorig jaar kwam ook het Amsterdamse gerechtshof vandaag tot vrijspraak voor de medeverdachte. Het hof oordeelt dat er voor de 23-jarige man sprake was van een noodweersituatie: het slachtoffer viel het tweetal aan met zijn kapmes.

Maar de 21-jarige Alexio F. heeft volgens het gerechtshof onnodig veel geweld gebruikt toen hij werd aangevallen. Hij is achter Grootfaam aangerend en heeft hem van achteren met gestrekte arm in de hals gestoken, zo was op camerabeelden te zien. F. is daarom ook in hoger beroep veroordeeld wegens doodslag.

Psychische stoornissen

De strafeis van het OM was fors hoger, omdat de twee verdachten meerderjarig waren tijdens het incident. Maar zowel de rechtbank als het hof koos voor veroordeling via het jeugdstrafrecht. Deskundigen oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden, omdat F. leidt aan psychische stoornissen en zwakbegaafd is.