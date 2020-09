Ajax en United akkoord: Van de Beek officieel 'Mancunian'

Donny van de Beek had zijn keuze al gemaakt en nu zijn ook Ajax en Manchester United het eens geworden over een transfer van de middenvelder. Van de Beek zet zijn handtekening onder een contract voor vijf jaar bij de Engelse club, met een optie voor nog een jaar.

Ajax ontvangt minimaal 39 miljoen euro voor Van de Beek. Dat bedrag kan door middel van bonussen nog oplopen naar 44 miljoen.

"Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe geweldig deze kans is om deel uit te maken van een club met zo'n grote historie. Ik wil iedereen bij Ajax bedanken en ik zal altijd met de club verbonden blijven", zegt Van de Beek in een reactie op de website van Manchester United.