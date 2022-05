Tekort aan beveiligers: 'Last-minute evenementen moet je niet eens proberen'

In de beveiligingsbranche zijn de tekorten zo groot, dat bedrijven geen beveiligers kunnen leveren voor evenementen, vooral als het om last-minute bijeenkomsten gaat. Het verbaast spelers dan ook niet dat de gemeente Amsterdam niet voldoende beveiligers kon inhuren voor een eventuele huldiging van Ajax op het Museumplein. Sander van der Walle van W&R Beveiliging moet regelmatig 'nee' verkopen, bijvoorbeeld laatst tegen een grote tiendaagse kermis. Er zitten ook klanten bij waar hij jaren voor heeft gewerkt. "Heel vervelend", vindt hij. Voor veel beveiligers in de horeca en evenementenbranche is beveiligen een bijbaan naast ander werk. Toen tijdens de coronacrisis niks of weinig meer open was en doorging, gingen beveiligers iets anders doen, zegt Van der Walle, die zo'n veertig procent van zijn mensen zag vertrekken. "Ze hebben iets anders gezocht of vonden het thuis ook wel lekker op de bank. En ik heb het idee dat de jeugd lekker zelf wil stappen en echt niet wil werken, en ook gespaard heeft tijdens corona."

Van der Walles bedrijf levert nog beveiligers aan horecazaken en kleinere evenementen, waar twintig tot dertig beveiligers nodig zijn. En dan niet meer twee of drie op een dag zoals vroeger. Grotere evenementen zijn er niet meer bij. En het lastigst zijn last-minute evenementen. "Dat moet je niet eens proberen." Mensen bij andere beveiligingsbedrijven inhuren, zoals een paar jaar geleden nog gebeurde, werkt ook niet meer. "We vissen in dezelfde vijver en zitten allemaal in hetzelfde schuitje." Van der Walle heeft geen idee hoe hij het probleem op kan lossen, met de personeelskrapte in de hele arbeidsmarkt. "Ik probeer net als iedereen te werven, maar er reageert helemaal niemand. En opleiden duurt ook een hele poos." Het werk an sich is aantrekkelijk genoeg, denkt Van der Walle. "De jongens vonden het destijds leuk om bij evenementen te werken. Maar dat is zeker geen trigger op dit moment."

"We moeten alle zeilen bijzetten", zegt voorzitter Mark Kramer van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB), waarbij ruim 800 kleine en middelgrote beveiligingsbedrijven zijn aangesloten. Nieuwe mensen aantrekken is er ook niet zomaar bij. "Ze zijn allemaal gediplomeerd en moeten worden gescreend door de politie. Je kan niet zomaar iemand een uniform aantrekken en neerzetten." Het proces om iemand op te leiden en in te werken duurt een halfjaar, zegt Kramer. Hij ziet dan ook niet echt een oplossing voor de korte termijn. Een voordeel is wel dat de beveiliging bij GGD-teststraten is afgeschaald. "Maar toen kwamen Oekraïense vluchtelingen, en op die opvanglocaties moet 24 uur per dag iemand aanwezig zijn."

Twee grote evenementenorganisatoren zeggen geen grote last te hebben van de krapte op de beveiligingsmarkt, omdat ze vooruit kunnen plannen. "Wij werken met langetermijnplanningen waarbij er al vroeg begonnen wordt met het werven", zegt een woordvoerder van entertainmentbedrijf ID&T. MOJO Concerts spreekt wel van "uitdagende momenten" voor het eigen beveiligingsbedrijf, maar kampt niet met grote problemen. "We hebben opgeschaald en we hebben het geluk dat mensen het leuk vinden om op evenementen te werken."

Kramer van de VEB snapt dan ook, net als ondernemer Van der Walle, dat de gemeente Amsterdam het niet voor elkaar gespeeld krijgt op het Museumplein om de nodige 320 beveiligers te regelen voor de 100.000 bezoekers die verwacht werden. Als Ajax woensdag kampioen wordt, vieren ze daarom feest in de Johan Cruijff Arena. Amsterdam begon begin maart met het zoeken naar beveiligers en benaderde twaalf bedrijven. Het op kleinere schaal vieren, was geen optie, zegt een woordvoerder. "Dat zou betekenen dat je er hekken omheen moet plaatsen en met toegangsbewijzen moet werken. Dat geeft dan een groot probleem voor de openbare orde. In de Arena heb je dat niet, daar is iedereen binnen."

Amsterdam houdt wel rekening met mensen zonder kaartje die toch naar het stadion komen. Zo ook de supportersvereniging. "Fans gaan dan overal naartoe waar de club is. Ik verwacht dus veel fans rond de Arena. Ik ben dan binnen, we zullen er een mooi feest van maken", zegt voorzitter van SV Ajax Fabian Nagtzaam. Maar dat het niet op het Museumplein kan plaatsvinden, vindt Nagtzaam jammer. "In 2019 is het goed gegaan, dat was een fantastische huldiging. Door covid kon de huldiging niet plaatsvinden en daar hebben we alle begrip voor getoond. Maar dan wil je dat ze nu júist worden gehuldigd in het centrum." Andere supportersverengingen roepen fans op om de wedstrijd bij het Leidseplein te gaan bekijken en daar een eventuele winst te vieren, of rond het stadion.