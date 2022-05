Strijd tegen ghost guns, Biden wil verplichte registratie zelfgemaakte wapens

Nieuwe stap in de strijd tegen wapens in VS: aanpak van ghost guns - NOS

Volgens Weaver gaat het niet veel oplossen. "De mensen die nu de apparatuur hebben om de wapens in elkaar te sleutelen hebben dan ook het materiaal om het serienummer eraf te vijlen, als ze kwaads in de zin hebben."

In 2021 werden bij politieonderzoeken 20.000 Ghost Guns in beslag genomen. De wapens worden veelal bij huiszoekingen gevonden. Luitenant Sam Murray van de Fairmont Police Department heeft in zijn ruim 20-jarige diensttijd bij de politie nooit een Ghost Gun aangetroffen bij een misdrijf. "Wel vinden we ze vaak bij meldingen over huiselijk geweld, dan nemen we ze in bewaring totdat er goedkeuring komt om het wapen terug te geven." Zo blijven Ghost Guns dus in het bezit van de eigenaren.

Volgens Murray helpen de nieuwe plannen van Biden wel als deze wapens bij een misdrijf gebruikt zijn. "Serienummers zijn de makkelijkste manier om de eigenaar te achterhalen. Ik heb vaak misdrijven met gewone wapens op kunnen lossen door het serienummer op te zoeken in ons systeem."