Ziekenhuis Bronovo in Den Haag blijft toch open

Het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag blijft ook na 2024 open. Dat staat in plannen van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) waar het ziekenhuis onder valt. Tot 2030 blijft het zeker open, schrijft Omroep West, voor operaties en andere niet-spoedeisende behandelingen, laat de HMC-directie weten.

Het ziekenhuis - waar de drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn geboren - staat al jaren op de nominatie om gesloten te worden. Zo werd in 2019 al aan het personeel gecommuniceerd dat het twee jaar later zou sluiten.

Het zou te duur zijn om het open te houden en er was onvoldoende personeel om alles te blijven doen. In de afgelopen jaren is het ziekenhuis steeds verder uitgekleed. Zo verdween de geboortezorg volledig naar HMC Westeinde in het centrum van Den Haag.

Storm van kritiek

De plannen voor de sluiting van het Bronovo leidden tot veel kritiek, zowel vanuit de buurt als vanuit de gemeente Den Haag. Daar zegt de voorzitter van de raad van bestuur Ingrid Wolf nu naar geluisterd te hebben: "We denken met dit plan tegemoet te komen aan wensen uit de buurt en wensen uit de stad."

De nieuwe plannen met het Bronovo-ziekenhuis zijn onderdeel van een plan om de andere ziekenhuizen van HMC uit te breiden. Zowel in HMC Antoniushove in Leidschendam als in HMC Westeinde wordt het aantal operatiekamers uitgebreid. Ook de spoedeisende hulp (SEH) in Westeinde wordt vernieuwd en uitgebreid.

Vernieuwende zorg

Welke rol het ziekenhuis na 2030 precies krijgt, is nog niet besloten. In het plan staat dat HMC ook na 2030 "actief blijft" in de wijken Benoordenhout en Scheveningen. HMC heeft plannen voor "vernieuwende zorg" die specifiek is gericht op ouderen en mensen met een chronische ziekte.

De toekomstplannen van de directie liggen nu ter advies bij vertegenwoordigers van medewerkers en patiënten. Ook gaat de ziekenhuisgroep erover praten met zorgverzekeraars en banken. De raad van toezicht komt naar verwachting in juli met een oordeel. Daarna volgt het definitieve besluit.