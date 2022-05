Britse troonrede zonder Queen, maar Charles 'kon zijn hele leven al oefenen'

Charles, zelf al in de 70, heeft zijn hele werkzame leven publieke optredens gedaan, benadrukt correspondent Fleur Launspach, dus zo'n troonrede is voor hem geen enorme uitdaging. "Hij heeft er zo'n beetje zijn hele leven op kunnen oefenen."

Het belangrijke publieke optreden van prins Charles roept in de Britse media vragen op. Is dit een eerste stap terug voor de koningin, of is ze er volgend jaar bij de opening van het parlement weer gewoon bij? Begrijpelijke vragen, want Elizabeth heeft sinds haar troonsbestijging in 1953 de Queen's Speech maar een paar keer gemist. "Dit is de derde keer in 70 jaar, dat zegt wel wat voor deze plichtsgetrouwe bejaarde koningin die niet snel haar taken uit handen geeft", zegt Launspach.

"We weten al sinds eind vorig jaar dat ze gezondheidsproblemen heeft. Het paleis geeft niet vrij wat het precies is maar noemt het 'mobiliteitsproblemen'. Ze heeft moeite met lopen en staan. Daarom is haar agenda rigoureus aangepast, terwijl dit juist een belangrijk jaar is waarin haar jubileum wordt gevierd met grote nationale evenementen."

Maar dat is geen reden om te speculeren over een aanstaand aftreden. De koningin heeft altijd gezegd dat ze tot aan haar dood zal dienen. "Mijn leven zal altijd dienstbaar zijn" beloofde ze meer dan 70 jaar geleden. "En dat doet ze dus ook", zegt Launspach. "Juist dat ze zo plichtsgetrouw is, en op haar 96ste nog steeds werkt, maakt dat ze ontzettend geliefd is bij de Britse bevolking."