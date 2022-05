Van der Poel raakt roze trui kwijt aan López; Kämna wint op de Etna

Van der Poel had voor de etappe op Sicilië al gezegd dat hij ervan uitging dat hij de roze trui zou kwijtraken, gezien de zware slotklim op de Etna. En zo geschiedde. Ook voor Tom Dumoulin was het geen beste dag: de voormalige Giro-winnaar en nummer drie uit het klassement loste tijdens de slotklim uit de groep met favorieten.

Mathieu van der Poel is zijn roze trui op de Etna kwijtgeraakt aan de Spanjaard Juan Pedro López. De vierde etappe van de Giro d'Italia werd gewonnen door de Duitser Lennard Kämna, de Spaanse Trek-renner López werd tweede en pakte de leiding.

Kopgroep van veertien man

De vierde Giro-etappe voerde over 172 kilometer van Avola naar de Etna. Na zo'n twintig kilometer ontstond een kopgroep van veertien man, onder wie de Nederlandse Jumbo-Visma-renner Gijs Leemreize. De groep kreeg een voorsprong van maximaal bijna elf minuten.

Van der Poel was veelal achterin het peloton te vinden en leek zich niet al te druk te maken over het verlies van zijn trui. Aan de voorkant had Van der Poels Italiaanse ploeggenoot Stefano Oldani van Alpecin-Feniz wel snode plannen. Hij demarreerde op de flanken van de Etna uit de kopgroep, die langzaam uit elkaar viel.