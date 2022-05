OM eist 18 jaar en tbs voor doden en in brand steken Haagse vrouw

Tegen een man die verdacht wordt van de moord op een vrouw uit Den Haag is vanmiddag 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Het slachtoffer van 23 werd vorig jaar gevonden in de bosjes langs een fietspad in Den Haag, nadat ze na een uitje met haar rugbyteam niet thuis was gekomen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Ferry T. ervan het slachtoffer, Renée Barendregt, in mei met meerdere messteken om het leven te hebben gebracht. Hij zou het lichaam in brand hebben gestoken om het misdrijf te verhullen.

De verdachte (42) is de afgelopen maanden psychologisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het Openbaar Ministerie verdenkt T. van doodslag en niet van moord, omdat de verdachte volgens de officier niet genoeg tijd had om over het doodsteken van Renée na te denken, schrijft Omroep West.