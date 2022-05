Sociale huur gaat gemiddeld 2 procent omhoog, voor rijkere huurders soms meer

Woningcorporaties verhogen de huren van hun sociale huurwoningen per 1 juli met gemiddeld 2 procent. Maar sommige corporaties voeren dit jaar ook een inkomensafhankelijke huurverhoging door die hoger uitkomt. Dat mag bij huurders vanaf een bepaald inkomen. Bij het gemiddelde van 2 procent is die extra huurverhoging voor de hogere inkomens niet meegenomen.

Vanwege corona mochten vorig jaar de sociale huren helemaal niet stijgen van het kabinet. Dit jaar mag dat voor lage inkomens maximaal 2,3 procent zijn. Dat is evenveel als de inflatie tussen december 2020 en november 2021. Volgens de koepel van woningcorporaties Aedes blijft 63 procent van de woningen daaronder.

"De snelle stijging van de inflatie die eind 2021 begon, werkt dus niet of nauwelijks door in de huurverhoging", zegt Aedes. De vereniging zegt dat corporaties juist vanwege de huidige hoge inflatie vaak onder het maximum blijven. "Daarnaast voert 30 procent van de corporaties voor woningen met een laag energielabel een huurbevriezing door." Eind 2021 was de gemiddelde huurprijs bij corporaties 563 euro.

Corporaties mogen van het kabinet dit jaar dus de huren extra verhogen voor mensen met een hoger inkomen, dat is de zogeheten inkomensafhankelijke huurverhoging. Die is maximaal 50 of 100 euro.

Eenpersoonshuishoudens met een bruto inkomen van 47.948 euro of meer mogen een huurverhoging van maximaal 50 euro krijgen, verdienen ze meer dan 56.527 euro dan is dat 100 euro. Bij meerpersoonshuishoudens mag de huur met 50 euro omhoog als die meer dan 55.486 euro verdienen en met 100 euro als dat meer dan 75.369 euro is.

